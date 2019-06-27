Сотни миллионов владельцев мобильных оказались под угрозой слежки хакеров

Хакеров интересовали лишь двадцать определенных человек, личности которых они не раскрыли из соображений безопасности.

Специалисты компании Cybereason раскрыли масштабную операцию хакеров, которые получили доступ к данным клиентов сразу нескольких сотовых операторов, передает Lenta.ru.

По данным экспертов, киберпреступники уже на протяжении семи лет несколько раз взламывали систему безопасности как минимум 10 операторов связи. Так как хакеры продолжают свою деятельность, специалисты не раскрыли названия сотовых операторов, но уточнили, что это крупные компании.

Злоумышленники настолько глубоко проникли во взломанные ими базы данных, что даже создали свой VPN внутри одного из серверов, с помощью которого было возможно приостановить работу сотового оператора. В их распоряжении оказались такие данные, как время совершения звонка или отправки СМС, личность тех, с кем связывался обладатель телефона, а также местоположение клиентов операторов.

Как пишет ZDNet, под угрозой оказалась информация о сотнях миллионах абонентов, однако специалисты уточнили, что хакеров интересовали лишь двадцать определенных человек, личности которых они не раскрыли из соображений безопасности. В Cybereason назвали лишь местонахождение этих людей: Европа, Азия, Африка, Ближний Восток. Эксперты считают проводимую преступниками операцию шпионажем с целью слежки за конкретными людьми.

Компания подозревает, что хакеров поддерживает государство. Они допускают, что за происходящим могут стоять взломщики из Китая.

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