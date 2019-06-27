МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

Члены МОК поставили под сомнение долгосрочное "светлое будущее" AIBA.

В Лозанне подходит к концу 134-я сессия Международного Олимпийского комитета. В рамках события организация утвердила лишение Международной ассоциации бокса статуса признания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Данное решение члены МОК приняли единогласно после продолжительной и активной дискуссии. В частности, основные вопросы были направлены целевой группе, которая призвана обеспечить проведение квалификационных соревнований и турнира по боксу на Олимпийских играх 2020.

Ее возглавляет глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. В нее входят г-н Уильям Фредерик Блик (Уганда), член МОК, г-н Вилли Кальтшмитт Лухан (Гватемала), член ИК МОК, г-жа Махмуд МЕДАНСИ (Египет), член комиссии спортсменов МОК г-н, Мариус Визер (Румыния), президент Международной федерации дзюдо.

Группа уже представила свой проект соревновательной программы турнира по боксу. На ОИ-2020 он пройдет в 13 весовых категориях (восемь мужских и пять женских). Квалификация начнется в январе следующего года. Восстановить свои права AIBA сможет только после Олимпийских игр в Токио.

Отмечается, что члены МОК поставили под сомнение долгосрочное "светлое будущее" AIBA.

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