Врач тайно оплодотворил десятки пациентов

В 11 случаях репродуктолог без ведома пациенток использовал собственный биологический материал.

В канадском городе Оттава врач-репродуктолог Бернард Норман Барвин на протяжении десятилетий оплодотворял бесплодных пациенток спермой не тех доноров, что они выбирали, передает Lenta.ru.

25 июня колледж Онтарио, контролирующий стандарты медицинской практики и выдающий лицензии, оштрафовал Нормана Барвина на десять тысяч канадских долларов (2,8 млн тенге). Также ему запретили работать в сфере медицины и отобрали лицензию. 80-летний врач не предстал перед дисциплинарным комитетом лично, однако через адвоката не стал оспаривать предъявленные обвинения.

В 2013 году канадца уже отстраняли от работы за искусственное оплодотворение трех клиенток не той спермой. Тогда Норман Барвин объяснил, что в больнице произошла путаница.

За все время его врачебной практики от спермы не тех доноров родились примерно 50-100 детей. В 11 случаях репродуктолог без ведома пациенток использовал собственный биологический материал.

Тайная деятельность Нормана Барвина вскрылась, когда один из детей, рожденных от экстракорпоралього оплодотворения (ЭКО), решил изучить свое генеалогическое древо. Примерно в то же время у другого ребенка обнаружили целиакию - непереносимость глютена, которая передается генетически. Однако у его родителей не было этой болезни.

Ребекка Диксон узнала, что ее биологический отец Норман Барвин три года назад. Девушка призналась, что почувствовала себя "оскверненной".

- В тот момент моя жизнь навсегда изменилась, - добавила она. - Какое-то время я ощущала себя чужой в собственном теле. Будто часть меня больше мне не принадлежала.

29-летняя Диксон ищет своих кровных братьев и сестер. На данный момент она нашла 15 родственников, однако ожидает, что их будет еще больше.

В апреле сообщалось, что нидерландский врач Ян Карбаат был отцом по меньшей мере 49 детей, зачатых в его клинике при помощи экстракорпорального оплодотворения. Он использовал собственный биологический материал без ведома пациенток, а в некоторых случаях сознательно действовал против их воли.

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