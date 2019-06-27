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Шестеро детей остаются в больницах после ЧП в Арыси

Дети и родители благодарят медиков за помощь.

Фото : rybkovskaya.ru27 июня 2019, 09:15

В день трагедии в Арыси шымкентские больницы заполнили пострадавшие. Среди них были и дети, которых направили в областную детскую больницу для дальнейшего осмотра и лечения, передает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Врачи детской областной больницы работают в круглосуточном режиме. Только за первые сутки в Областную детскую больницу поступили 20 человек. После осмотра и оказания первой медицинской помощи были отпущены 14 из них. Шестерых госпитализировали.

Егизбаев Абдушукур, заместитель главного врача по хирургии:

- Из шести пятеро с черепно-мозговыми травмами, трое в обычном отделении находятся, у них состояние стабильное. Один ребенок - 1.5 месяца - в реанимации новорожденных, у него тоже состояние стабильное. Еще один мальчик прооперирован - у него осколочное ранение голени и грудной клетки справа. Диагноз выставлен вовремя и произведена операция. Кровотечение и повреждений бронхов было, все это устранено, в настоящий момент мальчик находится в реанимации в сознании стабилен с улучшением состояния. Еще один мальчик 2005 года получил тяжелую черепно мозговую травму . Был госпитализирован в районную больницу Сарыагаш, потом переведен к нам по линии санавиации.

Для 14 - летнего пациента вызвали из Алматы детского нейрохирурга. Ночью он осмотрел подростка, в настоящее время проводится лечение, к оперативному вмешательству показаний нет, он получает консервативную терапию.

Дети и родители благодарят медиков за помощь.


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