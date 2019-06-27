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В Алматы LRT запустят в 2023 году

Протяженность составляет 22,7 километров.

Фото : bnews.kz27 июня 2019, 09:41

В Алматы линию легкорельсового транспорта (LRT) планируют запустить в 2023 году, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Мы уже завершили первый этап конкурса. На днях планируем объявить второй этап конкурса. В 2023 году планируем уже запустить LRT по улице Толе би. Протяженность составляет 22,7 километров, 35 остановок, - сказал заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Канат Байгоныров на конференции в Алматы.

Ранее сообщалось, что LRT в Алматы могут запустить в 2022 году. Для строительства легкорельсового транспорта в городе был объявлен конкурс.


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