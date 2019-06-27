Солист "Астана Опера" Байгожин с успехом выступил в Италии

Сундет Байгожин – лауреат многих престижных международных конкурсов.

Бурными несмолкаемыми овациями сопроводили итальянские слушатели выступление ведущего солиста "Астана Опера" Заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии РК Сундета Байгожина. 15, 18 и 20 июня известный казахстанский баритон представил партию Шарплеса в опере Дж. Пуччини "Мадам Баттерфляй" на сцене генуэзского театра Карло Феличе, передает пресс-служба театра.

- С уверенностью могу сказать, что родина оперы принимала прекрасно. В первый раз на этой сцене я выступал вместе с труппой театра "Астана Опера" перед итальянской публикой с национальной оперой "Абай", которая исполнялась на казахском языке. Наш творческий мост крепнет с каждым годом. В этот раз все тоже было интересно и насыщенно. В целом, успех спектакля зависит от коллективной работы. Мы усердно трудились, как итог – бурные овации и благодарность итальянской публики. Я безмерно рад сотрудничеству с коллегами, которые были приглашены на постановку из разных уголков мира, - подчеркнул Сундет Байгожин.

Режиссерская версия, декорации и костюмы спектакля "Мадам Баттерфляй", которые были представлены жителям города Генуя, прибыли в Италию из столичного театра "Астана Опера". Режиссером-постановщиком стал Лоренцо Амато. Художественное оформление было создано сценографом – выдающимся театральным художником современности Эцио Фриджерио – и художником по костюмам – лауреатом премии "Оскар" Франкой Скуарчапино. Оркестр и хор театра Карло Феличе выступили под управлением маэстро Джузеппе Акуавивы.

- В этой постановке я уже выступал на сцене "Астана Опера". Тем не менее, после каждого спектакля стараешься добавить красок своему образу, открыть новые грани характера героя. В Италии было внесено много режиссёрских изменений. Мы готовились в течение месяца с исполнителями из разных стран. Я быстро смог найти общий язык с зарубежными коллегами, мы сразу очень хорошо начали понимать друг друга. И после интенсивных репетиций сумели воплотить замысел режиссера. Но в каком бы театре я не выступал, родная сцена "Астана Опера" играет в моей жизни главенствующую роль, - отметил ведущий солист.

В партии Чио-Чио-сан в эти дни на сцену вышла Мария Тереза Лева, Сузуки – Карлотта Вичи, Пинкертон – Рагаа Эльдин, Горо – Алессандро Фантони, дядя Бонзa – Джон Пол Хакл.

Напомним, что в ноябре прошлого года на главной оперной сцене города Генуя Сундет Байгожин на казахском языке исполнил заглавную партию Абая на итальянской премьере одноименного оперного шедевра А. Жубанова и Л. Хамиди. Спектакль стал частью европейского турне театра "Астана Опера", которое состоялось в рамках программы "Рухани Жаңғыру" при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Помимо этого, в послужном списке вокалиста блистательные выступления в главных партиях Марселя в опере "Богема" Дж. Пуччини и Фигаро в опере "Севильской цирюльник" Дж. Россини в театре Филармонико в Вероне.

Важно отметить, что Сундет Байгожин – лауреат многих престижных международных конкурсов, в том числе Гран-при конкурса вокалистов имени Б.А. Тулегеновой, победы на конкурсах в Италии – Toti dal Monte (г. Трэвизо) и конкурса оперных певцов фонда Arena di Verona. Ведущий солист с большим успехом выступал на знаменитых мировых сценах, таких как Карнеги-холл в Нью-Йорке (США), Берлинская филармония (Германия), театр Елисейских Полей в Париже (Франция), Венский Концертхаус (Австрия), а также площадки Японии, Южной Кореи, Турции, Иордании, Туркменистана, России, Беларуси и т.д. В его репертуар входят ведущие партии в оперных произведениях казахской и зарубежной классики: Бекежан ("Қыз Жібек" Е. Брусиловского), Эскамильо ("Кармен" Ж. Бизе), Жорж Жермон ("Травиата" Дж. Верди), Леско ("Манон Леско" Дж. Пуччини), Малатеста ("Дон Паскуале" Г. Доницетти), Онегин ("Евгений Онегин" П. Чайковского), Алеко ("Алеко" С. Рахманинова) и др.

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