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В Бурятии два человека погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24

22 человека пострадали.

Фото : © МЧС по Бурятии/ТАСС27 июня 2019, 11:23

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два человека погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

- В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения, - сообщил пресс-секретарь.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что при аварийной посадке погибли командир экипажа и бортмеханик.

- Пилот, погибший там, - командир экипажа. Также погиб бортмеханик, - сказал собеседник агентства.

В медицинских службах региона уточнили, что число пострадавших выросло до 22 человек.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром.

- После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета, - уточнил Фишев.

В настоящее время на месте происшествия работают расчеты пожарной службы.

- Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле ситуацию, он поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим, - добавил пресс-секретарь.


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