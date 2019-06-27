В Бурятии два человека погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24

22 человека пострадали.

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два человека погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

#Авиация #Антонов

Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска из-за отказа одного из двигателей, выкатился за пределы ВПП, столкнулся со зданием и загорелся. Два пилота погибли. Пассажиры живы 42 взрослых и один ребенок.https://t.co/05q5A4yZ27 pic.twitter.com/eGfAc0hLns — Maxim ????????????✈ (@ilax202) 27 июня 2019 г.

- В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения, - сообщил пресс-секретарь.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что при аварийной посадке погибли командир экипажа и бортмеханик.

- Пилот, погибший там, - командир экипажа. Также погиб бортмеханик, - сказал собеседник агентства.

В медицинских службах региона уточнили, что число пострадавших выросло до 22 человек.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром.

- После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета, - уточнил Фишев.

Первые секунды после крушения Ан-24 в Нижнеангарске pic.twitter.com/eIuGnR1mI8 — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) 27 июня 2019 г.

В настоящее время на месте происшествия работают расчеты пожарной службы.

- Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле ситуацию, он поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим, - добавил пресс-секретарь.

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