Порядка 105 млрд тенге потребуется для списания кредитов и пени

Вся процедура по погашению кредитов может занять не менее двух месяцев.

Порядка 105 млрд тенге потребуется для списания проблемных кредитов у многодетных и социально-незащищенных семей, а также беззалоговых потребительских кредитов. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается суммы для погашения беззалоговых потребительских кредитов потребуется порядка 105 млрд тенге. Из них 88,5 млрд тенге из республиканского бюджета привлечем, - сообщил Смаилов.

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Он добавил, что порядка 17 млрд планируется привлечь путем выпуска специальных облигаций из фонда проблемных кредитов.

- Надо еще помнить, что 70 % по пеням и штрафам будут погашены за счет самих финучреждений, - уточнил министр.

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Процедура погашения, по словам заместителя председателя Национального банка Казахстана Олега Смолякова, может занять два месяца.

- Мы видим нашу роль, что после получения информации от министерства труда с перечнем лиц, которые приведены в указе. Мы в соответствии с банками состыкуем все цифры. После заключения договоров, мы проконтролируем, чтобы эти погашения были по факту, чтобы они отразились в кредитном досье, чтобы не было потом вопросов. Поэтому основная работа со стороны Нацбанка, банков и правительства. Эта работа требует времени, поэтому это работа может быть завершена в ближайшие два месяца, - объяснил Смоляков.

26 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы.

В целом, кредитная амнистия затронет около 500 тыс. казахстанцев. Для 250 тыс. граждан Казахстана, имеющих потребительские кредиты, долг будет списан полностью.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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