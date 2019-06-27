На улицах Арыси нашли свыше 5700 снарядов

Инженерной техникой очищены все улицы 16 участков города.

Всего в зоне Арыси на месте ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий работает от МВД 1488 человек личного состава и 189 единиц техники, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Саперными подразделениями Министерства обороны в количестве 43 групп, общей численностью 408 человек, проводятся работы по очистке территории города Арыс от неразорвавшихся боеприпасов, железнодорожной станции и путей, территории войсковой части.

- Обнаружено свыше 5700 единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой. В эвакуационных пунктах размещено 13 187 человек, в том числе: в городе Шымкент - 7249, в районах Туркестанской области – 5938 человек, - говорится в сообщении.

Организованы горячие линии в оперативных штабах, всего поступило 15 тыс. 927 звонков от населения страны.

По данным Управления здравоохранения Туркестанской области за медицинской помощью обратились 277 человек, из них 74 госпитализированы, 3 человека погибло.

- В целом, инженерной техникой очищены все улицы 16 участков города Арысь, очищены 11 км. полотна железной дороги. На сегодняшний день совместно с Министерством обороны проведены работы по уборке частных домов и многоэтажных домов, - отметили в пресс-службе.

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