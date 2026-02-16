Военная техника на улицах Алматы, Конаева и Талдыкоргана: Минобороны обратилось к казахстанцам

Сегодня, 16 февраля 2026 года, в пресс-службе Министерства обороны (МО) Казахстана сделали важное заявление касательно военной техники на улицах трех городов, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что министром обороны проводится плановая проверка органов военного управления и воинских частей Вооруженных сил РК.

"В этой связи в период с 16 по 18 февраля в городах Алматы, Конаеве и Талдыкоргане будет осуществляться перемещение военной техники. В отдельных районах автомобильных дорог возможно временное ограничение движения". Пресс-служба МО РК

В пресс-службе оборонного ведомства казахстанцев, представителей средств массовой информации (СМИ) и пользователей социальных сетей призвали не доверять недостоверной информации и руководствоваться исключительно официальными источниками .

13 февраля 2026 года Минобороны Казахстана выступило с заявлением об освобождении от воинской службы.