Общество

Военная техника на улицах Алматы, Конаева и Талдыкоргана: Минобороны обратилось к казахстанцам

Военный парад, военная спецтехника, вооруженные силы РК, военная техника, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 09:15 Фото: akorda.kz
Сегодня, 16 февраля 2026 года, в пресс-службе Министерства обороны (МО) Казахстана сделали важное заявление касательно военной техники на улицах трех городов, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что министром обороны проводится плановая проверка органов военного управления и воинских частей Вооруженных сил РК.

"В этой связи в период с 16 по 18 февраля в городах Алматы, Конаеве и Талдыкоргане будет осуществляться перемещение военной техники. В отдельных районах автомобильных дорог возможно временное ограничение движения".Пресс-служба МО РК

В пресс-службе оборонного ведомства казахстанцев, представителей средств массовой информации (СМИ) и пользователей социальных сетей призвали не доверять недостоверной информации и руководствоваться исключительно официальными источниками.

13 февраля 2026 года Минобороны Казахстана выступило с заявлением об освобождении от воинской службы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
