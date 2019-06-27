Разыскиваемая за кражу женщина попалась на переходе дороги в неположенном месте

Она была задержана и доставлена в УП Наурызбайского района.

Алматинские полицейские во время рейда "Пешеход" выявили женщину, находящуюся в розыске, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В целях дорожной безопасности, профилактики и снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в эти дни возле крупных рынков города проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пешеход".

- Подразделениями Департамента полиции мегаполиса проводятся такие мероприятия на постоянной основе. Однако некоторые участники дорожного движения продолжают нарушать ПДД и подвергают себя опасности. Массовое нарушение пешеходами правил дорожного движения в ходе патрулирования выявлено на территории рынков в Наурызбайском районе. В течение только одного часа выявлено более 20 любителей перебегать дорогу в неположенном месте. На них составлены протоколы по ст.615 КРКоюАП, с каждым из них проведена профилактическая работа о недопущении нарушать впредь таких правонарушений. В их числе – женщина, находящаяся в розыске за кражу чужого имущества в Шымкенте. Она была задержана и доставлена в УП Наурызбайского района, - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы подполковник полиции Торехан Исин.

Департамент полиции мегаполиса вновь призывает жителей и гостей города напоминать своим близким родственникам о соблюдении элементарных правил дорожного движения и строго соблюдать ПДД.

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