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Жители Арыси требуют новые участки и дома

Они перекрыли дорогу в Шымкенте.

Фото : кадр видео27 июня 2019, 13:08

Эвакуированные жители Арыси днем 27 июня перекрыли дорогу к Тамерлановскому шоссе около мечети в Шымкенте. Они требуют новые участки и дома, передает Zakon.kz.

Жители Арыси требуют новые участки и дома, не в Арыси. Свои требования они объясняют тем, что боятся за экологическую обстановку в городе после взрыва. Кто-то и вовсе потребовал выделить им жилье в Шымкенте.

К собравшимся приехали аким Шымкента Габидулла Абдрахимов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Они призвали митингующих к диалогу.

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Арыс тұрғындары Шымкентте бас көтерді.

Публикация от ⓒ ????????????.???????????????? ???????? 2019 (@qaz.like) 26 Июн 2019 в 11:46 PDT


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