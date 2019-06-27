Жители Арыси требуют новые участки и дома
Они перекрыли дорогу в Шымкенте.
Фото : кадр видео27 июня 2019, 13:08
Эвакуированные жители Арыси днем 27 июня перекрыли дорогу к Тамерлановскому шоссе около мечети в Шымкенте. Они требуют новые участки и дома, передает Zakon.kz.
Жители Арыси требуют новые участки и дома, не в Арыси. Свои требования они объясняют тем, что боятся за экологическую обстановку в городе после взрыва. Кто-то и вовсе потребовал выделить им жилье в Шымкенте.
К собравшимся приехали аким Шымкента Габидулла Абдрахимов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Они призвали митингующих к диалогу.
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