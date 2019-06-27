Они перекрыли дорогу в Шымкенте.

Эвакуированные жители Арыси днем 27 июня перекрыли дорогу к Тамерлановскому шоссе около мечети в Шымкенте. Они требуют новые участки и дома, передает Zakon.kz.

Жители Арыси требуют новые участки и дома, не в Арыси. Свои требования они объясняют тем, что боятся за экологическую обстановку в городе после взрыва. Кто-то и вовсе потребовал выделить им жилье в Шымкенте.

К собравшимся приехали аким Шымкента Габидулла Абдрахимов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Они призвали митингующих к диалогу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Арыс тұрғындары Шымкентте бас көтерді. Публикация от ⓒ ????????????.???????????????? ???????? 2019 (@qaz.like) 26 Июн 2019 в 11:46 PDT

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