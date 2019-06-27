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Jýsan Bank и First Heartland Bank объединяются

Ожидается, что присоединение First Heartland Bank усилит рыночные позиции, увеличит инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность объединенного банка.

Фото : 7kun.kz27 июня 2019, 15:31

Jýsan Bank и First Heartland Bank объединяются, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу PR-службы АО "First Heartland Jýsan Bank".

27 июня 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров в Нур-Султане было принято решение о присоединении АО "First Heartland Bank" к "First Heartland Jýsan Bank".

- Мы рады данному решению акционеров, которое позволит нам объединить человеческие и финансовые ресурсы обоих финансовых организаций, а также укрепит репутацию "First Heartland Jýsan Bank" (Жусан банк) как одного из самых на сегодняшний день стабильных и ликвидных банков страны, - отметил председатель правления АО “First Heartland Jýsan Bank” Бекжан Пирматов.

Ожидается, что присоединение First Heartland Bank усилит рыночные позиции, увеличит инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность объединенного банка. После присоединения, активы First Heartland Jýsan Bank составят более 1 трлн тенге.

В феврале АО "First Heartland Securities" (FHS) приобрело контрольный пакет акций АО "Цеснабанк". В апреле текущего года АО "Цеснабанк" объявил о смене своего названия. Новое название банка - АО "First Heartland Jýsan Bank" с розничным брендом "Jýsan Bank".


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