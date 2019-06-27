28 июня арысцев повезут домой

В 8 утра город уже откроется.

Арысцев отправят по домам 28 июня, передает Zakon.kz.

В 8 утра город уже откроется.

- Я только что поговорил с премьер-министром, министром обороны. Завтра с восьми утра город откроется. В шесть утра приедут автобусы, - сказал аким региона Умирзак Шукеев.

Ертең сағат 8-де Арыс ашылады pic.twitter.com/sUFF39vX3Z — Яков Фёдоров (@YakovFedorov) 27 июня 2019 г.

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