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28 июня арысцев повезут домой

В 8 утра город уже откроется.

Фото : zakon.kz27 июня 2019, 16:47

Арысцев отправят по домам 28 июня, передает Zakon.kz.

В 8 утра город уже откроется.

- Я только что поговорил с премьер-министром, министром обороны. Завтра с восьми утра город откроется. В шесть утра приедут автобусы, - сказал аким региона Умирзак Шукеев.

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