28 июня арысцев повезут домой
В 8 утра город уже откроется.
Фото : zakon.kz27 июня 2019, 16:47
Арысцев отправят по домам 28 июня, передает Zakon.kz.
В 8 утра город уже откроется.
- Я только что поговорил с премьер-министром, министром обороны. Завтра с восьми утра город откроется. В шесть утра приедут автобусы, - сказал аким региона Умирзак Шукеев.
Ертең сағат 8-де Арыс ашылады pic.twitter.com/sUFF39vX3Z— Яков Фёдоров (@YakovFedorov) 27 июня 2019 г.
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