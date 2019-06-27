Двоих пострадавших от взрывов в Арыси детей перевезут в столицу

В итоге, сейчас в больницах находится 64 пациента, в том числе 9 человек в реанимационных отделениях, включая 4 детей - Биртанов.

Из-за взрывов в городе Арысь за медицинской помощью обратились 409 человек. 329 из них направлены на амбулаторное лечение и отпущены домой. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Минздрава, из 409 человек, обратившихся за медицинской помощью, 80 пациентов были госпитализированы (из них 13 детей). На данный момент выписано из больниц 15 пациентов (в том числе 1 ребенок). 1 пациент скончался из-за тяжелых полученных травм. В итоге, сейчас в больницах находится 64 пациента, в том числе 9 человек в реанимационных отделениях, включая 4 детей.

- Все необходимые мероприятия по организации скорой медицинской помощи и эвакуации были своевременно организованы. 20 бригад скорой медпомощи Туркестанской области, города Шымкента и Жамбылской области работали и находятся там. Организованы приемы в стационарах города Шымкента, в областных, городских больницах и ряде районных больниц. Основная наша задача – оказание полноценной медпомощи, особенно тяжелобольным. В этой связи с первого дня находится руководство Национального центра санитарной авиации, а также направлены ведущие специалисты из республиканских клиник Алматы, - сказал Биртанов.

Министерством также были принято решение о транспортировке двоих детей (из четверых находящихся в реанимации) в Нур-Султан.

- Сейчас борт санитарной авиации направляется в Шымкент и будет обеспечена их перевозка в столицу в Национальный центр материнства и детства. И один взрослый пациент с травмами будет перевезен в Алматы для продолжения лечения, - пояснил министр.

Также, по его словам, принимаются все меры для обеспечения санитарного благополучия в Шымкенте. В Арысь направлены представители Комитета по контролю безопасности товаров и услуг. Порядка 140 санитарных врачей работают, сформировано 20 бригад. Они работают на эвакуационных пунктах, а также готовятся к проведению дезинфекционных мероприятий в Арыси, когда соответствующее разрешение будет получено.

- Данными службами также проводится лабораторный контроль продуктов питания в местах нахождения эвакуированных граждан, необходимое количество дезинфекционных материалов туда направлено, 2 передвижные лаборатории, 5 передвижных медкомплексов находится в Туркестанской области для оказания медицинской и санитарной помощи, - заключил министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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