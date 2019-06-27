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Биртанов: Пострадавших от радиационного воздействия нет

Санитарные врачи, в рамках своей компетенции, проводят обследование общего радиационного фона.

Фото : Служба центральных коммуникаций27 июня 2019, 17:53

Уровень радиации в городе Арыси находится в пределах нормы. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- У нас пострадавших от радиационного воздействия нет. Фактически 56 из 64 это комбинированные травмы, с отравлением продуктами горения 6 пациентов, ожогами 2 пациента, - сказал он.

При этом, министр отметил, что санитарные врачи, в рамках своей компетенции, проводят обследование общего радиационного фона. Но, в первую очередь, они проверяют места скопления населения, проверяют продукты питания и делают заборы воды.

- Пока что никаких фактов повышенной радиации нашими санитарными врачами не установлено, - подытожил Биртанов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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