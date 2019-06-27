Тренер Каната Ислама о бое с Саулем Альваресом: Нам есть, что показать

Казахстанец возвращается на ринг и готов покорить первый средний вес.

Казахстанский профи-боксер Канат Ислам (25-0, 20 КО) на вечере бокса в Алматы 5 июля проведет бой за титул WBO Inter-Continental в первом среднем весе. Его соперником будет 36-летний Хулио де Хесус (27-1, 24 КО) из Доминиканской Республики. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с личным тренером казахстанца Багаудином Бековым после открытой тренировки на алматинском Арбате и узнал о подготовке Каната к этому бою.

- Ислам не боксировал длительное время, в последний раз он выходил на ринг в сентябре 2017 года. Тогда он победил техническим нокаутом в девятом раунде канадца Брэндона Кука (20-2, 13 КО), соответственно, короткое время подготовки, всего 2,5 месяца таких плотных тренировок, требующих от Каната готовности всех систем организма. Суставно-связочный аппарат должен быть готов, мышечный аппарат, общая выносливость, специальная выносливость. Если говорить о скоростных качествах, тактико-технических характеристиках, то они требуют еще более тонкой работы, чтобы довести это до совершенства, необходимо гораздо больше времени.

- Как построен тренировочный процесс?

- Канат - талантливый спортсмен с очень большим опытом, благодаря тому, что мы строим свой тренировочный процесс на научно обоснованных методиках, это дает нам возможность очень плавно, мягко, без излишней перетренированности, с очень мягкой плавной сгонкой веса подвести его к первому бою после перерыва. Это очень ответственный момент, тем более, что соперник достаточно серьезный для первого боя после травмы. У нас расчет только на победу, достаточно красивую, чтобы любители бокса смогли убедиться в том, что уровень нашего боксера высочайший. Надеюсь, что этот мастер-класс в предстоящем бое мы сможем продемонстрировать. Канат сделает это.

- Вы сказали, что соперник серьезный с учетом того, что Канат долго не боксировал. Тем более, что ранее Канат дрался с соперниками более именитыми. Можно ли провести параллель между предстоящим боем Каната Ислама и недавним боем Головкина со Стивом Роллсом, который для нашего земляка тоже был первым после долгого перерыва?

- На мой взгляд, ситуация немного разная. Представляете, что такое разрыв ахилла? Это самая сильная связка, на которой держится весь вес спортсмена. При ее разрыве ты наступить не можешь, любое движение – дикая боль. Не каждый может справиться с этой болью психологически, переступить через себя, просто возобновить тренировки, двигаться, начать шевелиться. Тем более, что мы проводим по две тренировки в день, достаточно интенсивные. Это очень сложно. Не стоит сбрасывать со счетов опыт соперника. У Хесуса рослые предплечья, мощная антропометрия, сильный кулак, который может прилететь совершенно неожиданно, надо быть готовым ко всему. Никогда нельзя забывать, что соперник тоже готовится. За его плечами 27 боев, это всегда опыт. Все серьезно. Бокс – непредсказуемый вид спорта.

- По информации СМИ, у Каната были предложения на этот бой от известных бойцов, но почему выбрали именно Хесуса?

- Это первый бой после 21 месяца перерыва, и к этому бою надо отнестись серьезно. Соперник серьезный, он понимает, кто такой Канат. Многие думают, что Канат где-то перестал двигаться, где-то он возрастной, где-то может продолжать на подсознательном уровне продолжать бояться травмы, это нельзя сбрасывать со счетов. Но подготовка наша была серьезной. Соперник же он дрался в июне 2018 года - он победил единогласным решением судей своего соотечественника Франсиско Агуэро (13-4, 9 КО).

- Сейчас промежуточный вес. Канат Ислам вернется в первый средний или продолжит в среднем весе боксировать?

- Мы понимаем, что это достаточно конкурентный вес, и достаточно серьезные соперники в этом весе боксируют за рейтинговые очки, титулы. Мы тоже хотим проводить бои с соперниками самого высочайшего класса. Нам есть, что показать. Пока мы планируем работать в этом весе, мы покажем.

- То есть теоретически мы можем ожидать поединок Сауль "Канело" Альварес - Канат Ислам?

- Только и ждем этого.

Альберт Ахметов

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