Дмитрий Бивол высказался о грядущем бое Сауля Альвареса

Непобежденный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол ответил, сможет ли американец Теренс Кроуфорд одолеть на ринге мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Кыргызстана считает бой между Кроуфордом и "Канело" довольно захватывающим.

"Бой между Теренсом и Саулем весьма захватывающий. Я с нетерпением жду возможности увидеть поединок между двумя такими выдающимися бойцами. Конечно, меня сначала беспокоил рост Кроуфорда. Будет ли он чувствовать себя нормально, поднявшись на две весовые категории? Однако, когда я увидел его в Дубае примерно месяц назад, понял, что Теренс крупный и обладает отличными навыками", – сказал Бивол журналу The Ring.

Спортсмен добавил, что Кроуфорд – один из его любимых боксеров и способен выиграть этот бой.

"Ему нужно адаптироваться к мощи ударов и давлению во втором среднем весе. Возможно, Теренс приспособится к новым условиям и поймет, как будет себя чувствовать. Но он действительно талантливый боец с хорошими навыками".

Поединок Альварес – Кроуфорд может состояться во второй половине 2025 года. Перед этим Сауль 3 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проведет поединок против кубинца Уильяма Скулла.

Ранее знаменитый боксер отказался от боя с Биволом в Саудовской Аравии.