"Буду отстреливаться". Атамбаев пообещал оказать сопротивление при задержании

Я готов ко всему - Атамбаев.

Алмазбек Атамбаев заявил, что окажет сопротивление при задержании, пишет 24.kg.



- Я готов ко всему, - заявил журналистам бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос о том, что он будет делать, если его придут задерживать.

По его словам, он будет обороняться и сейчас имеется информация о готовящемся аресте.

- Госохрану по закону имеют право снять только после вступления в силу судебного решения. То есть, по идее, меня должны охранять, а не готовиться к захвату. Мы знаем, что к этому готовность ведется. У меня тоже сторонников много среди силовиков. Я знаю, как плачут нормальные офицеры и в ГКНБ, и в МВД, потому что приходят безграмотные люди, которые дают безграмотные приказы. Я ко всему готов. Я буду сопротивляться. У меня есть наградное оружие. Специально об этом говорю ребятам, которые хотят выполнять приказ. У кыргызов есть поговорка: чем лежа умирать, лучше умереть отстреливаясь. Но я буду один, рядом со мной никого не будет, - сказал Алмазбек Атамбаев.

Бывший глава государства, добавил, что его семья рядом с ним.

- Моя семья рядом со мной. Единственное, дочь в городе, потому что у нее двое детей. Если начнутся светошумовые гранаты, дети перепугаются. Поэтому я ей сказал быть в городе. Если меня будут пытаться захватить, я буду стрелять. Они будут выполнять незаконное решение, - пояснил Алмазбек Атамбаев.

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