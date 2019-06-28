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Пьяный водитель сбил ребенка и сбежал

Наезд на несовершеннолетнего мальчика произошел на пешеходном переходе.

Фото : Pixabay28 июня 2019, 08:40

Полицейские Алматинской области установили и задержали водителя, скрывшегося с места наезда на подростка, сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел вечером 25 июня в Енбекшиказахском районе недалеко от одной из автозаправочных станций поселка Байтерек. Неизвестный водитель на пешеходной "зебре" сбил девятилетнего мальчика, которого с травмами госпитализировали в районную больницу.

Стражи порядка выяснили, что автомашиной, скрывшейся с места дорожной аварии, оказался Chevrolet Niva, а водителем был 51-летний житель Алматы.

- Было сделано медицинское освидетельствование, по результатам которого выяснилось, что водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сразу был задержан и доставлен в управление полиции Енбекшиказахского района, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Сейчас по факту наезда на несовершеннолетнего пешехода возбуждено и проводится уголовное расследование. Пострадавший ребенок переведен в одну из больниц Алматы.

В полиции дополнили, что по факту назначены необходимые в таких случаях экспертизы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Само расследование уголовного дела взято на контроль областным ДП.


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