Полный состав сборной Казахстана на Универсиаду-2019

В составе сборной Казахстана нет призеров Олимпийских игр и обладателей наград мировых первенств.

С 3 по 14 июля в итальянском Неаполе пройдет юбилейная, 30-я летняя Универсиада. Казахстан направит на студенческие соревнования 94 спортсменов. Zakon.kz публикует полный список казахстанской делегации.

Интересно, что в этот раз в составе сборной Казахстана нет призеров Олимпийских игр и обладателей наград мировых первенств. Добавим, что наши спортсмены не выступят в командных видах спорта - водном поло, футболе, баскетболе и регби-7 и волейболе.

Самую большую делегацию отправит команда по фехтованию. На турнире за медали будут бороться 18 спортсменов. В соревнованиях по легкой атлетике в Неаполе выступит 16 казахстанцев, в таеквондо - 15 наших соотечественников. В стрельбе из лука выступит 8 казахстанцев, в стендовой и пулевой стрельбе суммарно 10 спортсменов. В спортивной и художественной гимнастике честь нашей Родины будут защищать 6 спортсменов. Также в Неаполь отправились 4 теннисиста, 10 дзюдоистов и 7 пловцов.





Полный список казахстанской делегации выглядит так:

Альберт Ахметов

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