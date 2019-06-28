Министр экологии: Радиации в Арыси нет

Были проведены лабораторные исследования по радиационному фону, были взяты образцы воздуха и почвы в Арыси.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев провел брифинг по экологическому состоянию в Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Были проведены лабораторные исследования по радиационному фону, взяты образцы воздуха и почвы в Арыси.

Мониторинг поверхностных вод реки Арысь проводится один раз в месяц на водохранилище, расположенном вдоль самой реки. 27 июня этого года специалисты Департамента экологии, совместно со специалистами Казгидромета, провели более 100 образцов радиации из воды и почвы реки Арысь. Испытательная лаборатория регулярно проводит мониторинг воздуха, почвы и воды.

- В настоящее время в Арыси нет радиации, атмосферный воздух чистый, вода и почва не загрязнены. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан гарантирует экологическую безопасность города, - информировал министр.

Стоит отметить, что лаборатория департамента экологии Туркестанской области полностью оснащена современным оборудованием и аккредитована весной этого года.

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