Руководителем Администрации Президента стал аким Кызылординской области

Указом Главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу

Кушербаева Крымбека Елеуовича назначили Руководителем Администрации Президента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Кызылординской области, - говорится на сайте Акорды.

Указом Главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Кушербаев Крымбек Елеуович родился 20 мая 1955 года в городе Казалинск.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина (1978)

Инженер-строитель

Академия общественных наук при Центральном комитете КПСС (1991)

Политолог

Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат философских наук (1991)

Доктор политических наук, тема диссертации: "Особенности регламентации этнополитического процесса в Республике Казахстан" (1997)

Академик Международной академии наук высшей школы

Трудовой стаж:

Инженер, начальник группы подготовки производства ПМК-112 "Главриссовхозстрой", г. Кызыл-Орда (09.1978-03.1979);

Начальник штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки - рисовые инженерные системы Кызылординской области (03.1979-02.1981);

Заведующий сектором комсомольских организаций ударных строек ЦК ЛКСМ Казахстана (02.1981-10.1982);

Ответорганизатор ЦК ЛКСМ Казахстана (10.1982-09.1983);

Первый секретарь Кызылординского горкома ЛКСМ Казахстана (09.1983-06.1986);

Заместитель заведующего отделом комсомольских организаций ЦК ЛКСМ Казахстана, г. Алматы (06.1986-03.1987);

Заведующий отделом культуры ЦК ЛКСМ Казахстана, г. Алматы (03.1987-09.1988);

Аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС (09.1988-01.1991);

Референт Референтуры по культуре и межнациональным отношениям Аппарата Президента Казахстана (01.1991-07.1991);

Помощник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (07.1991-02.1994);

Глава Калининской районной администрации г. Алматы (02.1994-04.1995);

Заместитель руководителя Аппарата - Заведующий отделом внутренней политики Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (04.1995-10.1995);

Заместитель руководителя Аппарата - Заведующий отделом территориального развития Аппарата Правительства Республики Казахстан (10.1995-10.1996);

Пресс-секретарь-руководитель Пресс-службы Президента Республики Казахстан (10.1996-10.1997);

Министр образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан (10.1997-01.1999);

Министр здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан (01.1999-10.1999);

Министр образования и науки Республики Казахстан (10.1999-17.12.2000);

Аким Западно-Казахстанской области Республики Казахстан (18.12.2000-11.2003);

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике (по совместительству), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Армения (по совместительству) (11.2003-23.01.2006);

Аким Мангистауской области Республики Казахстан (24.01.2006-12.2011);

Советник Президента Республики Казахстан (13.07.2012-09.2012);

Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (09.2012-01.2013);

Аким Кызылординской области (01.2013, 05.2018, полномочия продлены с 17.06.2019)

Партийная принадлежность:

Член Политсовета Народно-Демократической партии "Нур Отан" (с 11.2002);

Председатель Мангистауского областного филиала партии "Отан" (Народно-Демократической партии "Нур Отан") (с 06.2006)

Прочие должности:

Почетный президент Федерации велоспорта Республики Казахстан;

Председатель Комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан (с 29.12.2012);

Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Ордена: "Парасат" (2003), Барыс 2-й ст. (2009), Св. князя Даниила Московского (РПЦ, 2006), Дружбы (РФ, 2006), "За заслуги перед Астраханской областью" (2008);

Медали, Юбилейная медаль "10 лет Астане" (06.2008);

Почетный гражданин Абайского района

Научные, литературные труды, публикации:

Автор ряда публикаций в прессе

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

Полковник запаса;

Кандидат в мастера спорта по боксу

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