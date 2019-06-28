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Завершены работы по очистке Арыси

Собрано свыше 6000 фрагментов боеприпасов.

Фото : пресс-служба28 июня 2019, 14:20

Город Арысь подразделениями Министерства обороны полностью очищен. Непосредственно на месте ликвидации ЧС находится Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев, который лично держит на контроле ход очистки города и возвращения местных жителей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава оборонного ведомства вместе с акимом Туркестанской области О. Шукеевым посетил оперативные штабы 17 секторов города, встретился с населением и ответил на их вопросы.

Следует отметить, что для сплошной очистки от взрывоопасных предметов территория г. Арыс разделена на 17 секторов. В 5.00 утра проведена контрольная проверка очищенных участков. С завершением очистки территории возобновлено движение поездов во всех направлениях со станции Арыс-1 и Арыс-2.

Группой радиационной, химической и биологической разведки ВС РК совместно с СЭС проведен полный мониторинг радиационной, биологической обстановки города. В ходе замеров радиационного фона отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ не обнаружено.

В городе продолжают работу отряд саперов, запущены БПЛА, которые ведут постоянную воздушную разведку, мониторинг территории арсенала и прилегающей местности и передают информацию в оперативный штаб.

Собрано свыше 6000 фрагментов боеприпасов, которые в последующем были вывезены на безопасную территорию. Организованы мобильные инженерно-саперные посты, для того чтобы местные жители могли обратиться при обнаружении фрагментов боеприпасов.

В настоящее время, личный состав военнослужащих помогает жителям Арыси заселяться по своим домам. Группа военных психологов осуществляет комплекс мероприятий, в том числе проводит консультации с населением.


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