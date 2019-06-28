Ногаев: Я сам читаю и отвечаю на вопросы в соцсетях

Могу заверить, работаю я сам.

Аким Атырауской области стал первым гостем новой радиостудии "Atyraý radiosy", открытой накануне Дня работников средств массовой информации, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Как известно, множество руководителей и специалистов государственных структур региона, а также лично аким Атырауской области ведут прямой диалог с населением посредством вопросов-ответов в чате-канале Telegram "Акимат Атырауской области". Чат набирает все большую популярность.

– Эти меры преследуют цель обеспечить тесное взаимодействие органов власти с населением, прозрачность деятельности властей, углубить, расширить диалог власти и народа. Есть и поручение Главы государства. Мы сейчас активно работаем в телеграм-чате. Ежедневно увеличивается число зарегистрированных граждан – сегодня подписано более 8,5 тыс. человек. Кроме того, около 4,5 тыс. человек зарегистрировано в приложении "Атырау Цифрлық Қабылдау". Это способствует прозрачности нашей деятельности, оперативности принимаемых решений, получению объективной информации. Я сам зарегистрирован под ником Нурлан Ногаев, сам являюсь пользователем. Могут быть сомнения: "действительно ли Ногаев сам заходит, просматривает". Могу заверить, работаю я сам. Ни помощник, ни советник, ни другие люди на выходят в чат от моего имени. Потому что часто бывают вопросы, адресованные лично мне – актуальные, по различным сферам. Качество образования, оказания медуслуг, развитие инфраструктуры и другие волнующие вопросы – о развитии страны в целом, о развитии населенных пунктов Атырауской области. Сегодня мы открыли аналогичные телеграм-чаты в каждом районе. Таким образом есть чат областного акимата и 7 чатов в районах. Это уже дает результаты. Эффективность этого – мы оперативно получаем объективную информацию. Польза от этого большая. Чего скрывать, получение информации порой усложняется – целый день, а то и неделями проходит информация, бывает, что не доходит. Сами знаете, часто благодаря чату узнаем, где возникают проблемные вопросы и какие меры нужно принимать. Конечно, это требует времени. Даже если только треть от 8,5 тысячи человек напишут вопросы – это очень много. Тем не менее, выкраиваем время, стараемся ответить на все вопросы. Сейчас это систематизировалось – мои коллеги, руководители управлений, ответственные работники приобрели навыки. Считаю, что это повысило качество оказываемых населению услуг. Я просматриваю с утра, еще раз, пока еду на работу, в рабочее время 15-20 минут – когда есть возможность. Замечаю, что вечером бывает много вопросов. Пользователи чата, наверное, знают, когда я подключаюсь, и чтобы получить ответ лично от меня, задают вопросы именно в этот момент. Я полностью доверяю и своим коллегам, так что ни один вопрос без ответа и внимания не останется, – сказал Нурлан Ногаев в эфире радиостанции.

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