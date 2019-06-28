Дело не в диапазоне – Роза Рымбаева назвала главные качества хорошего певца
Она считает, что на творчестве Батыра должно учиться молодое поколение музыкантов.
Народная артистка Роза Рымбаева на презентации подарочного коллекционного издания альбома Батырхана Шукенова высказалась о творчестве ныне покойного музыканта и назвала главные качества, которыми должен обладать хороший певец, передает Zakon.kz.
В репертуаре Народной артистки есть песни, которые она исполняла вместе с Батырханом Шукеновым. Например, "Мы встретимся", которую Роза Рымбаева и Батырхан Шукенов пели еще в составе "Арай". Этой песне 30 лет, но Роза Куанышевна до сих пор ее поет, партию Батыра в третьем куплете сейчас исполняет сама либо ее сын Али Окапов.
По словам народной артистки, феномен Батырхана Шукенова не в сильном голосе, а в душевности и профессионализме.
- Дело не в диапазоне голоса. Душа, индивидуальность, хороший музыкальный вкус, правильное владение своим голосом, вот что важнее. В этом направлении Батыр был профессионалом. Его голос сразу можно узнать. Эта индивидуальность, самобытность отличает его от всех. И манера исполнения самая высокопрофессиональная. Хороший музыкальный вкус- самое главное, не столько голос, тембр, а именно вкус, - сказала Роза Рымбаева.
Она считает, что на творчестве Батыра должно учиться молодое поколение музыкантов.
- Мои дети-музыканты, они учатся на музыке Батырхана Шукенова, стараются достичь его уровня, где-то подражают ему, и через Батыра должен формироваться хороший музыкальный вкус у начинающих, молодых музыкантов, потому что Батыр- это мега звезда, Музыкант с большой буквы, - отметила народная артистка.
- Каждое произведение Батырхана Шукенова – шедевр. Мне нравится песня "Твои шаги", "Нелюбимая", но особняком стоит "Отан ана". Это был для него эксперимент, он вернулся к казахской музыке, своим истокам как большой мастер, признался в любви землякам, Родине. Когда этот трек вышел, все заново открыли Батыра, что он не просто музыкант-инструменталист джазового направления, но и какого масштаба он может исполнять произведения, - считает Роза Рымбаева.
К слову, в новое коллекционное издание вошло все сольное творчество Батырхана Шукенова – два концерта, 9 музыкальных дисков и неизданные ранее песни, в частности, новый для слушателей альбом "Осень", работу над которым артист вел в последний год своей жизни в собственной студии в Москве, но так и не успел закончить. Песни записаны в тандеме с российским композитором Павлом Есениным.
- Название альбома выбрано уже после ухода Батыра. Оно отсылает к первой песне, которую мы для него записали. Ассоциативно – это нечто ускользающее, как время года. Это была глубоко осмысленная работа, колторая проходила очень легко. Вообще, весь альбом создавался в полном взаимопонимании и синергии всех участников процесса. Вновь обретенный дружествегнный тандем с Есениным определил и характер: получился в каком-то смысле философский рассказ. Жаль, мы не успели закончить для него несколько песен, - рассказал сопродюсер Батыра Руслан Магомедов.
Выход антологии сольного творчества Батрхана Шукенова – плод почти двухлетней работы, подводящий определенный итог творчества и жизни музыканта.
Батырхан Шукенов (1962 - 2015) - казахстанскийи российский эстрадный певец, музыкант, саксофонист, композитор, поэт[1]. Заслуженный деятель искусств Казахстана (2010). Посол доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане(2009—2015). Один из основателей и солист казахстанско-российской музыкальной поп-группы "А’Студио", в составе которой обрёл широкую популярность (1987—2000). После ухода из группы осенью 2000 года занялся сольной карьерой.
Альберт Ахметов
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