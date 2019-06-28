Казахстанским теннисисткам упростили попадание в финал Кубка федерации

Достаточно выиграть одну матчевую встречу.

Международная теннисная федерация ITF изменила формат Кубка федерации, начиная с сезона-2020, передает Zakon.kz.

ITF объявила о новом формате Кубка мира по теннису для Кубка федерации от BNP Paribas, включая запуск финала Кубка федерации в Будапеште, Венгрия, 14-19 апреля 2020 года. Финалы пройдут в Laszlo Papp Budapest Sports Арена на грунтовом покрытии на двух матчевых кортах в течение ближайших трех лет подряд.

В смелом новом формате число участников мировой группы возрастет с восьми до двадцати, которые будут ежегодно становиться чемпионами мира, при этом 12, а не 8 стран попадут в финал Кубка Федерации, где они будут бороться за общий призовой фонд в размере 18 миллионов долларов, при этом 12 миллионов долларов получат игроки и 6 миллионов долларов национальным ассоциациям.

16 стран будут соревноваться в Кубке федерации 2020 года в квалификации BNP Paribas Qualifiers 7-8 февраля, чтобы заработать одно из восьми мест в финале, где они присоединятся к финалистам предыдущего года, Австралии и Франции, принимающая страна Венгрия и одной национальной федерации, чья команда будет приглашена по wild card.

Следующие 16 стран в настоящее время оспорят право сыграть в финале Кубка федерации-2020 на основании их результатов в Кубке ФРС-2019 от BNP Paribas: Беларусь, Бельгия, Бразилия *, Канада, Чехия, Германия, Великобритания, Япония, Казахстан *, Латвия , Румыния, Россия, Словакия, Испания, Швейцария, США. (* две страны с наивысшим рейтингом проигравших в плей-офф World Group II 2019 года.). Жеребьевка определит из числа этих команд пары. Победители пар сыграют в финале Кубка федерации.

Финалы будут представлены в формате кругового турнира с четырьмя группами по три команды, за которыми последуют нокаут-полуфиналы и финал. Лучшим двум странам будет гарантировано место в финале следующего года, в то время как страны, занявшие третье-десятое места, будут участвовать в отборочных турнирах следующего года. Все матчи будут состоять из двух одиночных матчей и одной игры парного разряда.

Альберт Ахметов

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