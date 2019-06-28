17 медалей завоевали казахстанские школьники на чемпионате Азии

Казахстанские школьники также поборолись за первенство континента в партиях по блицу и рапиду.

На Чемпионате Азии среди школьников в Ташкенте юные казахстанские шахматисты завоевали 17 медалей, среди которых 5 золотых. Всего в турнире принимали участие 187 школьников из 16 стран континента, передает Zakon.kz.

По общекомандному зачету Казахстан занял второе место по количеству медалей, уступив лишь Узбекистану.

- Золото в классических шахматах Казахстану принесла Ельназ Калиахмет, обойдя 11 соперниц в категории до 9 лет. Вторые места в классике в своих категориях заняли Алишер Абдсаттар, Ханзада Аманжол, Зейнеп Султанбек и Абильмансур Абдильхаир. Бронза осталась за Алиханом Хажатулы в категории до 9 лет, - рассказал тренер детско-юношеской сборной Казахстана Ануар Исмагамбетов.

Казахстанские школьники также поборолись за первенство континента в партиях по блицу и рапиду. Ханзада Аманжол завоевала второе место в рапиде и первое в блице, Зейнеп Султанбек взяла золото в рапиде и бронзу в блице. Также Ельназ Калиахмет стала лучшей в рапиде в категории до 9 лет, Аяулым Калдарова получила второе место, а третье досталось Алишеру Абсаттар. Первое место в блице также завоевал Амир Сатыбалды, а Алима Омирсерик и Эдгар Мамедов взяли бронзу в соответствующих категориях.

- Детско-юношеская сборная Казахстана систематически показывает блестящие результаты на международных первенствах, – – Мы рады, что новое поколение шахматистов может вывести отечественные шахматы на принципиально новый уровень, - отметила исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко.

Казахстан на Чемпионате Азии среди школьников был представлен 12 юными шахматистами в шести возрастных категориях до 7, 9, 11, 13, 15, а также до 17 лет.

Альберт Ахметов

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