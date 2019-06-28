Ранее он занимал должность руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Акимом Алматы стал Бакытжан Сагинтаев, передает Zakon.kz.

Ранее было заявлено, что Указом Главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Сагинтаев Бакытжан Абдирович родился в селе Учарал 13 октября 1963 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1985)

Экономист

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат экономических наук, тема диссертации: "Уровень и условия жизни городского и сельского населения" (1990)

Трудовой стаж:

Преподаватель кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства (1985-1988);

Ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1992);

Президент туристско-коммерческой фирмы "Маруе" (1992-1993);

Генеральный директор АО "Казмет" (1993-1997);

Главный специалист, заместитель генерального директора ЗАО "ЛУКойлнефтегазстрой-К" (1997-1998);

Заместитель Акима Жамбылской области (02.1998-02.1999);

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (06.1999-10.1999);

Председатель правления ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (12.1999-01.2001);

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (01.2001-08.2002);

Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-29.09.2004);

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (29.09.2004-11.12.2007);

Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (11.12.2007-30.09.2008);

Аким Павлодарской области (30.09.2008-20.01.2012);

Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (20.01.2012-09.2012);

Первый заместитель председателя Народно-демократической партии "Нур Отан" (09.2012-01.2013);

Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Министр регионального развития Республики Казахстан (16.01.2013-11.2013);

Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (06.11.2013; переназначен - 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015 -09.09.2016);

Премьер-Министр Республики Казахстан (09.09.2016-21.02.2019);

Государственный секретарь Республики Казахстан (01.03.2019-24.03.2019);

Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (с 24.03.2019)

Прочие должности:

Председатель совета директоров ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (2001-2002);

Член совета директоров АО "Национальная Компания "Казахстан темир жолы" (06.2004-03.2005);

Член совета директоров ОАО "KEGOC" (2004-2006);

Член совета директоров АО "Казахтелеком" (2004-2006);

Член совета директоров АО "Самрук-Казына" (02.02.2012-10.2012);

Член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (с 05.2012);

Председатель Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (22.02.2012);

Председатель Совета директоров АО "НАК "Казатомпром" (с 07.2015);

Член Совета директоров акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" (с 20.06.2015);

Председатель Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро" (полномочия продлены 25.04.2016-09.2016);

Председатель Комиссии по земельной реформе (05.2016-18.06.2016);

Член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (с 08.06.2016);

Член совета директоров АО "НК "Қазақстан темір жолы" (08.2016);

Председатель Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (28.09.2016-03.2019);

Председатель совета директоров национальной компании по инвестициям "Kazakh Invest" (02.2017)

Партийная деятельность:

Член Политического совета партии "Нур Отан" (с 03.2019)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Орден "Курмет" (2006);

Медали: Юбилейная медаль "10 лет Астане" (01.07.2008), "За вклад в создание Евразийского экономического союза" I степени (08.05.2015), "За вклад в развитие Евразийского экономического союза" (29.05.2019);

Грамота Содружества Независимых Государств (17.07.2017)

Научные, литературные труды, публикации:

Автор ряда научных работ, публикаций на тему государственного регулирования сфер естественных монополий, развития малого и среднего бизнеса

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