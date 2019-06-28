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Акимом Алматы стал Бакытжан Сагинтаев

Ранее он занимал должность руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото : Atameken Business Channel28 июня 2019, 17:16

Акимом Алматы стал Бакытжан Сагинтаев, передает Zakon.kz.

Ранее было заявлено, что Указом Главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Сагинтаев Бакытжан Абдирович родился в селе Учарал 13 октября 1963 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1985)

Экономист

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат экономических наук, тема диссертации: "Уровень и условия жизни городского и сельского населения" (1990)

Трудовой стаж:

Преподаватель кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства (1985-1988);

Ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1992);

Президент туристско-коммерческой фирмы "Маруе" (1992-1993);

Генеральный директор АО "Казмет" (1993-1997);

Главный специалист, заместитель генерального директора ЗАО "ЛУКойлнефтегазстрой-К" (1997-1998);

Заместитель Акима Жамбылской области (02.1998-02.1999);

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (06.1999-10.1999);

Председатель правления ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (12.1999-01.2001);

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (01.2001-08.2002);

Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-29.09.2004);

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (29.09.2004-11.12.2007);

Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (11.12.2007-30.09.2008);

Аким Павлодарской области (30.09.2008-20.01.2012);

Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (20.01.2012-09.2012);

Первый заместитель председателя Народно-демократической партии "Нур Отан" (09.2012-01.2013);

Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Министр регионального развития Республики Казахстан (16.01.2013-11.2013);

Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (06.11.2013; переназначен - 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015 -09.09.2016);

Премьер-Министр Республики Казахстан (09.09.2016-21.02.2019);

Государственный секретарь Республики Казахстан (01.03.2019-24.03.2019);

Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (с 24.03.2019)

Прочие должности:

Председатель совета директоров ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (2001-2002);

Член совета директоров АО "Национальная Компания "Казахстан темир жолы" (06.2004-03.2005);

Член совета директоров ОАО "KEGOC" (2004-2006);

Член совета директоров АО "Казахтелеком" (2004-2006);

Член совета директоров АО "Самрук-Казына" (02.02.2012-10.2012);

Член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (с 05.2012);

Председатель Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (22.02.2012);

Председатель Совета директоров АО "НАК "Казатомпром" (с 07.2015);

Член Совета директоров акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" (с 20.06.2015);

Председатель Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро" (полномочия продлены 25.04.2016-09.2016);

Председатель Комиссии по земельной реформе (05.2016-18.06.2016);

Член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (с 08.06.2016);

Член совета директоров АО "НК "Қазақстан темір жолы" (08.2016);

Председатель Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (28.09.2016-03.2019);

Председатель совета директоров национальной компании по инвестициям "Kazakh Invest" (02.2017)

Партийная деятельность:

Член Политического совета партии "Нур Отан" (с 03.2019)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Орден "Курмет" (2006);

Медали: Юбилейная медаль "10 лет Астане" (01.07.2008), "За вклад в создание Евразийского экономического союза" I степени (08.05.2015), "За вклад в развитие Евразийского экономического союза" (29.05.2019);

Грамота Содружества Независимых Государств (17.07.2017)

Научные, литературные труды, публикации:

Автор ряда научных работ, публикаций на тему государственного регулирования сфер естественных монополий, развития малого и среднего бизнеса


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