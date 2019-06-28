Сагинтаев освобожден от должности руководителя Администрации Президента

Указ опубликован на Акорде.

Сагинтаев Бакытжан освобожден от должности главы Администрации Президента, передает Zakon.kz.

- Указом Главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, - говорится в официальном сообщении.

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Сагинтаев Бакытжан Абдирович родился 13.10.1963 года в Джамбулской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1985)

Экономист

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат экономических наук, тема диссертации: "Уровень и условия жизни городского и сельского населения" (1990)

Трудовой стаж:

· Преподаватель кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства (1985-1988);

· Ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1992);

· Президент туристско-коммерческой фирмы "Маруе" (1992-1993);

· Генеральный директор АО "Казмет" (1993-1997);

· Главный специалист, заместитель генерального директора ЗАО "ЛУКойлнефтегазстрой-К" (1997-1998);

· Заместитель Акима Жамбылской области (02.1998-02.1999);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (06.1999-10.1999);

· Председатель правления ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (12.1999-01.2001);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (01.2001-08.2002);

· Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-29.09.2004);

· Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (29.09.2004-11.12.2007);

· Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (11.12.2007-30.09.2008);

· Аким Павлодарской области (30.09.2008-20.01.2012);

· Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (20.01.2012-09.2012);

· Первый заместитель председателя Народно-демократической партии "Нур Отан" (09.2012-01.2013);

· Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Министр регионального развития Республики Казахстан (16.01.2013-11.2013);

· Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (06.11.2013; переназначен - 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015 -09.09.2016);

· Премьер-Министр Республики Казахстан (09.09.2016-21.02.2019);

· Государственный секретарь Республики Казахстан (01.03.2019-24.03.2019);

· Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (с 24.03.2019)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден "Курмет" (2006);

· Медали: Юбилейная медаль "10 лет Астане" (01.07.2008), "За вклад в создание Евразийского экономического союза" I степени (08.05.2015), "За вклад в развитие Евразийского экономического союза" (29.05.2019);

· Грамота Содружества Независимых Государств (17.07.2017)

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