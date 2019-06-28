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Дарига Назарбаева поздравила журналистов с профессиональным праздником

Глава верхней Палаты Парламента поблагодарила представителей СМИ за профессионализм, преданность делу и пожелала журналистам крепкого здоровья, благополучия и процветания.

Фото : Пресс-служба Сената Парламента РК28 июня 2019, 18:34

Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева поздравила журналистов с Днем работников средств массовой информации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Глава верхней Палаты Парламента поблагодарила представителей СМИ за профессионализм, преданность делу и пожелала журналистам крепкого здоровья, благополучия и процветания.

Накануне Спикер провела встречу с руководителями республиканских СМИ, на которой обсуждены глобальные тренды развития отрасли и актуальные проблемы казахстанской журналистики.

- В нашей стране действует очень хороший закон о саморегулируемых организациях. Закон дает очень важные инструменты для саморегулирования отрасли. Необходимо создать профессиональную общественную организацию журналистов и через нее отстаивать отраслевые интересы. Эта работа чрезвычайна важна. Только такая профессиональная организация, созданная по всем требованиям закона, может получить целый ряд государственных функций и может сама регулировать свои вопросы, - сказала Глава Сената.

Дарига Назарбаева вручила журналистам, аккредитованным в Сенате благодарственные письма, и подчеркнула, что в следующем году Сенат проведет конкурс на лучшее журналистское расследование по материалам работы Сената.


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