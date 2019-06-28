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Что может сделать для города Сагинтаев на посту акима Алматы

По мнению политолога, на этом посту давно не было фигуры со столь серьезным политическим весом и опытом.

Фото : Optimizm.kz28 июня 2019, 18:36

Чем вызвано назначение Бакытжана Сагинтаева на пост акима Алматы и как это отразится на жизни города, в беседе с журналистом Zakon.kz рассуждает экономический обозреватель Денис Кривошеев.

По мнению эксперта, с назначением Бакытжана Сагинтаева на должность акима, решился один из самых важных вопросов для Алматы. Потому, что с переизбранием Президента страны все алматинцы ждали изменений и в области управления городом.

- Бауыржан Байбек запомнится всем, как неоднозначная фигура, принимавшая с одной стороны интересные, но с другой стороны спорные решения. И мы ожидаем совершенно иной политики от Сагинтаева. Потому что для Алматы сейчас, на мой взгляд, очень важен компромисс. Компромисс между всеми гражданами, которые живут в этом городе. Не навязывание собственного мнения и своих взглядов, а именно компромисс. А Сагинтаев в этом смысле – это идеальный человек. Он и в правительстве запомнился тем, что мастерски находил баланс между всеми силами. И соответственно делал это и на других должностях – и госсекретаря и главы Администрации Президента. Причем, пожалуй, в самые сложные периоды. Конечно это и выборный период, когда действительно нужно было искать компромиссы и отвечать на очень важные вопросы для всех регионов. И соответственно можно сказать, что это назначение, с одной стороны вид благодарности за блестяще проведенную, на взгляд Акорды, предвыборную компанию, а с другой стороны – это жизненная необходимость для большого города, который очевидно сейчас входит в кризис взаимопонимания между разными социальными группами, – отметил Денис Кривошеев.

Также эксперт подчеркнул, что Бакытжан Сагинтаев имеет невероятно большой аппаратный вес. А это для Алматы очень важно, так как после Ахметжана Есимова было не так много акимов со столь серьезным политическим весом. Ведь Сагинтаев долгое время работал в правительстве и возглавлял его, был госсекретарем, и у него есть опыт управления достаточно сложной Павлодарской областью.

- Но самое важное – это возможность влиять на решения в правительстве. Потому что Алматы, как бы то ни было, сейчас больше напоминает забытого ребенка, и нужно приложить очень много усилий, чтобы реанимировать, как деловую, так и социальную активность. Причем реанимировать ее не просто, чтобы она начала бить ключом. Таким образом, мы можем сделать вывод, что данное назначение Сагинтаева – это назначение, проводимое, так скажем, в поисках баланса, – резюмировал Денис Кривошеев.

Подготовил Владимир Демидов


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