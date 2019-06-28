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Назначен аким Кызылординской области

Им стал Куанышбек Искаков.

Фото : e-kyzylorda.gov.kz28 июня 2019, 20:23

Куанышбек Искаков назначен акимом Кызылординской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Назначить Искакова Куанышбека Досмаиловича акимом Кызылординской области, - говорится в тексте Указа.

Куанышбек Досмаилович Искаков родился 15 марта 1968 года в Кзыл-Орде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Кзыл-Ординский институт инженеров агропромышленного производства (1993); инженер-строитель

· Кызылординский политехнический институт (1998); экономист-бухгалтер

· Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем (2007); бакалавр юриспруденции

Трудовой стаж:

· Рабочий Кзыл-Ординской мебельной фабрики (1985);

· Специалист, старший, главный налоговый инспектор, заведующий сектором Налоговой инспекции города Кызылорды (1993-2000);

· Заместитель председателя Налогового комитета Кызылординской области (2000-2003);

· Заместитель председателя Налогового комитета Западно-Казахстанской области (2003-2005);

· Председатель Налогового комитета Западно-Казахстанской области (04.2005-05.2008);

· Начальник налогового департамента Кызылординской области (05.2008-10.2011);

· Первый заместитель акима Кызылординской области (10.2011-03.2012);

· Начальник управления финансов Кызылординской области (11.03.2012-06.2012);

· Начальник Налогового департамента по Мангистауской области (06.2012-07.2015);

· Руководитель инспекции финансового контроля по Кызылординской области (07.2015-12.2015);

· Заместитель акима Кызылординской области, курирующий вопросы экономики, финансов, занятости и социальной защиты населения (с 12.2015)


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