Назначен аким Кызылординской области
Им стал Куанышбек Искаков.
Куанышбек Искаков назначен акимом Кызылординской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
- Назначить Искакова Куанышбека Досмаиловича акимом Кызылординской области, - говорится в тексте Указа.
Куанышбек Досмаилович Искаков родился 15 марта 1968 года в Кзыл-Орде.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Кзыл-Ординский институт инженеров агропромышленного производства (1993); инженер-строитель
· Кызылординский политехнический институт (1998); экономист-бухгалтер
· Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем (2007); бакалавр юриспруденции
Трудовой стаж:
· Рабочий Кзыл-Ординской мебельной фабрики (1985);
· Специалист, старший, главный налоговый инспектор, заведующий сектором Налоговой инспекции города Кызылорды (1993-2000);
· Заместитель председателя Налогового комитета Кызылординской области (2000-2003);
· Заместитель председателя Налогового комитета Западно-Казахстанской области (2003-2005);
· Председатель Налогового комитета Западно-Казахстанской области (04.2005-05.2008);
· Начальник налогового департамента Кызылординской области (05.2008-10.2011);
· Первый заместитель акима Кызылординской области (10.2011-03.2012);
· Начальник управления финансов Кызылординской области (11.03.2012-06.2012);
· Начальник Налогового департамента по Мангистауской области (06.2012-07.2015);
· Руководитель инспекции финансового контроля по Кызылординской области (07.2015-12.2015);
· Заместитель акима Кызылординской области, курирующий вопросы экономики, финансов, занятости и социальной защиты населения (с 12.2015)
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