Своих не бросаем: Из Сирии возвращают казахстанцев

В сознании у большинства этих женщин сейчас царят хаос и растерянность.

Жена и мать оставила мужа и уехала на войну с тремя детьми. А вернулась только с одним ребенком. Этим же самолетом прилетели очень разные люди. Кто-то также принял неверное решение самостоятельно. А кто-то оказался безвольной жертвой обстоятельств. Вдовы, сироты, многодетные. Страна не бросила их в тяжелой ситуации и встречала на родной земле. Впервые за многие годы они смогли обнять родных и плакать слезами радости, а не отчаяния. Их вернули с чужой войны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

8 женщин и 20 детей. Лица взрослых напряженные, усталые и растерянные. Это была очень непростая дорога домой. Дети осваиваются быстрей. Их не пугают военные. Они чувствуют добро. Эти люди уехали в чужую страну. Кто вслед за мужем, кто по убеждениями, кого-то обманули. Их дети не учились, их слово на той земле ничего не значило. Они сами ничего не стоили - просто живой щит. Псевдорелигия собрала под своими знаменами вот таких же, как они, из разных стран - мужчин и женщин. Американцы были, россияне, вспоминает Диана. Но у всех у них был билет в один конец - и вернуться нереально.

- Женщинам и детям они говорили, - вы наш живой щит. Если вы уедете, то нас разбомбят. Их просто убивали ради своей политики, - вспоминает Диана.

Диана -многодетная мать. Дважды вдова. Ей и детям повезло остаться в живых. И сегодня ее ждет встреча, о которой она еще не догадывается. Она улыбается. Обычная современная девушка, если не знать, как и где она провела свои последние четыре года.

- Муж уехал и начал меня звать: там Ислам, поехала туда. Потом погиб. Второй муж тоже погиб. Девять или десять месяцев назад. Четверо детей у меня.

Таких историй много.

Молодая мать уехала в Сирию с тремя детьми. Была уверена, что поступает правильно. Убедили знакомые. Болезни, голод, постоянная бомбежка или шальная пуля - такой были последние два с половиной года для нее. Чужая земля отобрала у нее самое дорогое. И такие истории - сплошь и рядом.

- Сейчас у меня только один ребенок, у меня было трое, они погибли там: и мальчик, и девочка. Я уехала без мужа, он остался здесь, в Уральске. Я ехала за верой и мечтой, но ничего хорошего мы там не увидели. Сегодня нас просто спасли. Спасибо всем, кто помог нам вырваться из этого ада.

- Я уехала в 2014 году, пробыла там целых пять лет. Мы были в разных городах. Я уехала туда за мужем. Он погиб и весь этот кошмар стал только сильней. Два последних года бомбы падали на наши головы и мы постоянно голодали. Мне всего 25 лет, вы не представляете, что я уже пережила.

С ними теперь работают психологи и теологи. В сознании у большинства этих женщин сейчас царят хаос и растерянность. Они сами это понимают.

Органами нацбезопасности уже проведены четыре такие операции. Только в Западный Казахстан возвращены четверо мужчин, 26 женщин и 58 детей. Малышам все нравится. А взрослым придется привыкать жить нормально. Без бомбежек.

Чтобы знать, что завтра будет еда и не придется срываться с места и бежать. Этим женщинам придется многому научиться, но из их жизни теперь навсегда исчезнет страх. Они дома. Они в безопасности. Они наши.

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