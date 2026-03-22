Кризис в аэропортах США: Белый дом винит политические игры

Представители Белого дома заявили о том, что в аэропортах США "царит хаос", сообщает Zakon.kz.

Пост об этом был опубликован в соцсети X (бывшая Twitter). "Более 400 сотрудников TSA уволились. Потеряно 2,5 млрд долларов. В аэропортах царит хаос. Американцы оказались в эпицентре событий. Все из-за политических игр демократов", – говорится в сообщении. 400+ TSA officers have quit.

$2.5 BILLION lost.



Airports in chaos. Americans stuck in the fallout.



All because of Democrats’ political games.



Fund @DHSgov. Now. pic.twitter.com/W3tqbxq7Iy — The White House (@WhiteHouse) March 22, 2026 В соцсетях люди жалуются на новые условия в аэропортах. "В Атланте очередь в пункт досмотра TSA растянулась до ошеломляющих 153 минут... В 06:00! Очередь тянется вокруг зоны выдачи багажа! Это чистое безумие!" – рассказывают очевидцы. 🚨HOLY CRAP!!!



The Atlanta TSA line has now stretched to a stunning 153 minute-wait-time... AT 6AM IN THE MORNING!!!!



The line is WRAPPING AROUND BAGGAGE CLAIM!!!



THIS IS PURE INSANITY!!!!!! pic.twitter.com/2MluEMjitJ — Matt Van Swol (@mattvanswol) March 22, 2026 Ранее американский миллиардер Илон Маск предложил лично выплатить зарплаты сотрудникам Администрации транспортной безопасности США (TSA), пострадавшим от приостановки работы правительства (шатдауна).

