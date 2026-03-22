Кризис в аэропортах США: Белый дом винит политические игры
Фото: скриншот видео
Представители Белого дома заявили о том, что в аэропортах США "царит хаос", сообщает Zakon.kz.
Пост об этом был опубликован в соцсети X (бывшая Twitter).
"Более 400 сотрудников TSA уволились. Потеряно 2,5 млрд долларов. В аэропортах царит хаос. Американцы оказались в эпицентре событий. Все из-за политических игр демократов", – говорится в сообщении.
400+ TSA officers have quit.— The White House (@WhiteHouse) March 22, 2026
$2.5 BILLION lost.
Airports in chaos. Americans stuck in the fallout.
All because of Democrats’ political games.
Fund @DHSgov. Now. pic.twitter.com/W3tqbxq7Iy
В соцсетях люди жалуются на новые условия в аэропортах.
"В Атланте очередь в пункт досмотра TSA растянулась до ошеломляющих 153 минут... В 06:00! Очередь тянется вокруг зоны выдачи багажа! Это чистое безумие!" – рассказывают очевидцы.
🚨HOLY CRAP!!!— Matt Van Swol (@mattvanswol) March 22, 2026
The Atlanta TSA line has now stretched to a stunning 153 minute-wait-time... AT 6AM IN THE MORNING!!!!
The line is WRAPPING AROUND BAGGAGE CLAIM!!!
THIS IS PURE INSANITY!!!!!! pic.twitter.com/2MluEMjitJ
Ранее американский миллиардер Илон Маск предложил лично выплатить зарплаты сотрудникам Администрации транспортной безопасности США (TSA), пострадавшим от приостановки работы правительства (шатдауна).
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript