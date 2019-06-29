Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Помощник министра подозревается в хищении 11 млн тенге

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султана.

Фото : Zakon.kz29 июня 2019, 12:11

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции выявлен факт хищения бюджетных средств в крупном размере помощником министра образования и науки Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он подозревается в хищении путем мошенничества с использованием служебного положения более 11 млн тенге, выделенных на организацию летней образовательной стартап-школы для студентов.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султана.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты