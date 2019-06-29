Помощник министра подозревается в хищении 11 млн тенге
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султана.
Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции выявлен факт хищения бюджетных средств в крупном размере помощником министра образования и науки Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Он подозревается в хищении путем мошенничества с использованием служебного положения более 11 млн тенге, выделенных на организацию летней образовательной стартап-школы для студентов.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султана.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.
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