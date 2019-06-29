В МОН РК дали пояснение по задержанию сотрудника
Подозреваемый в хищении 11 млн тенге задержан.
Фото : pixabay.com29 июня 2019, 13:17
В Министерстве образования и науки Казахстана дали пояснение к информации АДГС по задержанию чиновника, передает Zakon.kz.
Задержанный помощник ответственного секретаря Министерства образования и науки, подозреваемый в хищении бюджетных средств в крупном размере, числился помощником министра в связи с ограниченностью штатной численности госоргана.
В отношении помощника ответственного секретаря длительное время велось расследование.
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов не проводил никаких назначений и увольнений.
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