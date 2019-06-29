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В МОН РК дали пояснение по задержанию сотрудника

Подозреваемый в хищении 11 млн тенге задержан.

Фото : pixabay.com29 июня 2019, 13:17

В Министерстве образования и науки Казахстана дали пояснение к информации АДГС по задержанию чиновника, передает Zakon.kz.

Задержанный помощник ответственного секретаря Министерства образования и науки, подозреваемый в хищении бюджетных средств в крупном размере, числился помощником министра в связи с ограниченностью штатной численности госоргана.

В отношении помощника ответственного секретаря длительное время велось расследование.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов не проводил никаких назначений и увольнений.


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