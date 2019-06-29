Из-за концерта Димаша в Нур-Султане перекроют дороги

Водителям советуют отказаться от личного транспорта в пользу общественного транспорта.

Департамент полиции г. Нур-Султан информирует участников дорожного о том, что 29 июня текущего года в связи с проведением концерта Димаша Кудайбергена в период с 19:00 часов до 00:00 часов будет ограничено движение транспорта по пр. Кабанбай батыра на участке от улицы Керей - Жанибек хандары до пр.Ұлы Дала. При организации и обеспечении безопасности дорожного движения приоритет будет отдан общественному транспорту, передает Zakon.kz.

Водителям советуют отказаться от личного транспорта в пользу общественного транспорта. Планирующим совершить поездки в район международного аэропорта Нур-Султан и близрасположенные населенные пункты предложили заранее выбирать альтернативные маршруты. Дополнительно зрителям посоветовали свой личный автотранспорт парковать на парковках, расположенных в районе СК "Барыс -Арена"; СК "Алау"; СК Велотрек".

Для удобства с 19:00 до 22:00 ч.ч. будут организованны дополнительные городские и пригородные маршруты для доставки зрителей до места проведения концерта на "Стадион "Астана Арена" специальными рейсовыми автобусами: маршруты № 10; 12; 28; 37; 40; 51; 53; 60.

Для обратного вывоза зрителей маршрутные автобусы, будут поданы на первую линию "Стадион "Астана Арена" со стороны проспекта Кабанбай батыра.

Полиция рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, во избежание образования заторовых ситуаций и пользоваться альтернативными участками дорог в объезд закрытого участка

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