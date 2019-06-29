В Тенгизе рабочие собрались выразить недовольство
Им не нравится фотография ливийца в WhatsApp.
Утром 29 июня в вахтовом поселке Тенгиз собрались рабочие компании "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аскима Атырауской области.
Сотрудники фирмы собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud. Ливиец выставил фотографию в профиле WhatsApp, на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у него в руке рация, антенна направлена в сторону девушки.
На месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района.
На встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области.
На месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции.
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