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МВД РК: Конфликт в вахтовом поселке исчерпан

На месте обеспечивают безопасность сотрудники полиции.

Фото : Соцсети29 июня 2019, 18:10

Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке "Тенгиз", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан.

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации.

На месте обеспечивают безопасность сотрудники полиции. Ситуация стабильная и находится под контролем органов внутренних дел.

Ранее рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering устроили беспорядки из-за фото в WhatsApp.


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