МВД РК: Конфликт в вахтовом поселке исчерпан
На месте обеспечивают безопасность сотрудники полиции.
Фото : Соцсети29 июня 2019, 18:10
Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке "Тенгиз", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан.
Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации.
На месте обеспечивают безопасность сотрудники полиции. Ситуация стабильная и находится под контролем органов внутренних дел.
Ранее рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering устроили беспорядки из-за фото в WhatsApp.
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