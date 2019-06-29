Кроме того, трое пассажиров с различными травмами госпитализированы.

Шесть человек погибли в ДТП на трассе Караганда-Темиртау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

- 29 июня текущего года на автодороге "Караганда-Темиртау" тридцатилетняя водитель автомашины Daewoo, двигаясь в направлении города Караганды выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной Audi под управлением 36-и летнего жителя области. По предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, - говорится в сообщении.

В результате ДТП оба водителя, а также четверо пассажиров обеих автомашин, скончались на месте от полученных травм.

Кроме того, трое пассажиров с различными травмами госпитализированы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

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