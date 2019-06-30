Санкционированный митинг прошел в Алматы

Выступающие спикеры требовали изменений в системе.

Утром в воскресенье, 30 июня, в Алматы состоялся санкционированный митинг, передает Zakon.kz.

Проводился он возле кинотеатра "Сарыарка". Началось все в 10 часов.

Перед собравшимися выступили два представителя маслихата:

- Мы пришли, чтобы вместе с вами участвовать в дискуссии, мы пришли, потому что мы так же беспокоимся за будущее, как и вы. Мы такие же казахстанцы, мы такие же алматинцы, - заявил представитель маслихата Марат Абдуллаев. - Я хотел бы вас поздравить с этим митингом, тем более что эти митинги будут иметь продолжение, они официально разрешены, и я уверен в том, что мы будем общаться, мы будем дискутировать, мы будем встречаться. Хотелось бы, чтобы мы законно, спокойно обсуждали проблемы, которые нас интересуют.

Также с речью на сцене выступила активистка Гульжан Ергалиева.

- Сегодняшний митинг - это вынужденная мера власти уступить наконец законное место народу. Мы знаем, какая сегодня происходит ситуация в стране. Из этой ситуации есть только два выхода. Первый выход - власть будет и дальше проводить давление, и запрещать народу, и народ будет сопротивляться, как это происходит сейчас. Или нужно вести серьезный, принципиальный диалог. Какие механизмы существуют у общества, чтобы такой диалог проводить?

Государственные органы не являются сегодня средством коммуникации и власти, заявила Ергалиева.

Выступающие спикеры требовали изменений в системе. Они выразили неудовлетворенность работой госаппарата, преследованиями гражданских активистов силовиками, а также требовали провести реформу конституции.

- Мы все столкнулись с коррупцией в судах, с тем, что если нас обижают или ущемляют в правах, последняя инстанция, где могут разобраться- это суд. Но когда суды у нас превратили в базар, где каждое решение продается и есть такса. Мы должны заставить этих судей перестать брать взятки, - заявила еще один спикер.

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