Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась на межкорейской границе

По словам главы Северной Кореи, встреча не была оговорена заранее.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров, передает РИА Новости.

Трамп подошел к границе, навстречу ему вышел Ким Чен Ын. Они пожали друг другу руки, затем Трамп перешел на северокорейскую сторону, где сфотографировался с Ким Чен Ыном. После этого лидер Северной Кореи перешел с американским президентом на южную сторону, где их встретил Мун Чжэ Ин.

Затем главы государств прошли в "Дом мира" в пункте переговоров Пханмунджом.

- Уже само по себе мирное рукопожатие между двумя нашими странами, имевшими давние враждебные отношения, в таком месте, символе раскола, напоминающем о плохих отношениях Юга и Севера, говорит о том, что сегодня уже не так, как было вчера, - сказал Ким Чен Ын.

По словам главы Северной Кореи, встреча не была оговорена заранее: официально о ней стало известно после полудня. Он также отметил, что это стало возможно только благодаря "замечательным отношениям" между ним и Трампом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!