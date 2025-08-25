Дональд Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает Zakon.kz.

Трансляцию выступления американского лидера перед журналистами вел официальный канал Белого дома на YouTube. О своих планах Трамп сообщил, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания ряда новых указов.

<br>

"В действительности я его однажды увижу. Настроен на встречу с ним", – сказал Трамп, комментируя вопрос, касавшийся КНДР и Ким Чен Ына.

По словам президента США, у него очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

" Я знаю его лучше, чем почти все остальные. За исключением его сестры. Она знает его хорошо", – отметил глава государства, обращаясь к журналистам.

В то же время на встрече с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном американский лидер заявил, что Вашингтон будет работать над смягчением напряженности между КНДР и Республикой Корея.

"Мы считаем, что можем сделать что-то касательно Севера и Юга", – подчеркнул Трамп.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры прошли безрезультатно.

Ранее стало известно, что США собираются сокращать ядерные вооружения вместе с Россией и Китаем.