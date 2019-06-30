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Объем доставленной в Арысь гуманитарной помощи достиг 270 тонн

Из других регионов в Арысь направляются еще 10 грузовых машин.

Фото : пресс-служба акима Туркестанской области30 июня 2019, 14:56

Объем гуманитарной помощи, поступающей в город Арысь из разных регионов, увеличивается с каждым днем. На сегодня на склады доставлено 269 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены, 198 тонн из них уже розданы жителям, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

70 тонн гуманитарной помощи арысцы получат сегодня, 30 июня. К тому же, из других регионов в Арысь направляются еще 10 грузовых машин.

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