340 детей из Арыси отправились в летние лагеря

За их безопасность будут отвечать наставники.

30 июня 140 арысских школьников отправились отдыхать в летний лагерь в Боровом Акмолинской области, 200 детей направились в город Нур-Султан. За их безопасность будут отвечать наставники, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Главная цель в организации отдыха арысских детей - оказать им психологическую помощь, чтобы избавиться от влияния факторов ЧП.

340 детей на шымкентском железнодорожном вокзале провожали родители, пожелавшие им хорошего отдыха, приятных эмоций .

В Арыси имеется 40 школ, где обучаются 18 399 детей, 50 дошкольных учреждений посещает 5071 ребенок.

В целом, на сегодняшний день 570 детей были отправлены в летние лагеря.

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