Операцией "Жусан" заинтересовались государства-члены ООН

Главной целью выездного заседания стало обсуждение механизмов координации совместных усилий для эффективной борьбы с терроризмом на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Документальный фильм об операции "Жусан" и видеообращение одной из возвращенных из Сирии казахстанских женщин вызвали живой отклик у участников выездного заседания государств-членов ООН, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии на тему "Синергия между развивающимися странами для достижения мира, свободного от терроризма, и Повестки устойчивого развития до 2030 года", организованном Постоянным представительством Казахстана при ООН и Управлением ООН по контртерроризму в окрестностях Нью-Йорка, приняли участие более 100 представителей 50 государств и международных организаций при ООН.

Главной целью выездного заседания стало обсуждение механизмов координации совместных усилий для эффективной борьбы с терроризмом на национальном, региональном и глобальном уровнях. Состоялся обмен опытом и конкретными предложениями о том, как устойчивое развитие может помочь в борьбе с терроризмом.

Посол Казахстана Кайрат Умаров рассказал о практических шагах правительства страны в борьбе с первопричинами терроризма. Он подчеркнул взаимозависимость вопросов безопасности, борьбы с терроризмом и развития, и заявил, что Казахстан вносит свой конкретный вклад в решение этих вопросов путем создания в Алматы пилотного Межрегионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.

Заместитель Генерального секретаря ООН, глава Управления ООН по контртерроризму Владимир Воронков в своем выступлении выразил признательность Казахстану за неизменное лидерство и высокую приверженность борьбе с терроризмом. По его словам, инициатива Казахстана по принятию Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма является существенным вкладом в укрепление международного сотрудничества в противодействии терроризму. Новаторский элемент Кодекса заключается в координации коллективных действий по борьбе с этим глобальным злом через усиление социально-экономического развития. Казахстан стал одним из немногих государств мира, эвакуировавших своих граждан из зоны конфликта и ведущих активную работу по их возвращению к нормальной жизни.

Специально к этому заседанию одна из казахстанских женщин, возвращенных из Сирии в рамках операции "Жусан", записала видеообращение, продемонстрированное участникам мероприятия. 25-летняя Аида Сарина поделилась своими воспоминаниями о том, как она попала в Сирию и рассказала о тяжелых условиях жизни среди боевиков. Она выразила искреннюю благодарность правительству Казахстана за предоставленную возможность вернуться на родину. "После смерти мужа я просто боролась за выживание… Засыпая ночью, я не знала, проснусь ли я и мой ребенок утром. Мы были как в западне. Мы спали на сырой земле под открытым небом. Каждый день дети умирали на руках у своих матерей, и они не в силах были им помочь", - сказала А.Сарина.

- Когда я своими глазами увидела спасателей из Казахстана, то поняла, что нас не бросили... Рядом со мной были женщины из Франции, Германии и других стран. Я помню, с какой завистью они смотрели на нас и просили узнать, сможет ли Казахстан забрать и их, просили вывезти из Сирии хотя бы их детей. Тогда я не могла ничем помочь этим женщинам, - вспоминала она.

В своем обращении Аида Сарина также заявила, что готова стать борцом с терроризмом.

- Да, я жертва терроризма. Но сейчас я хочу стать борцом с терроризмом, быть частичкой этой великой цели и внести свой вклад. Я хочу быть голосом всех женщин, пострадавших от терроризма! - сказала казахстанка.

Символично, что в тот же день Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию "Расширение международного сотрудничества в целях оказания помощи жертвам терроризма", призывающая все государства-члены разработать всеобъемлющие планы помощи для жертв терроризма, в соответствии с национальным законодательством и с учетом гендерных аспектов.

В выездном заседании в качестве основных спикеров выступили глава Экономического и социального совета ООН, Постоянный представитель Сент-Винсента и Гренадин Инга Ронда Кинг, следующий председатель Генеральной Ассамблеи ООН, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде, председатель Контртеррористического центра ООН и Группы стран-членов Организации исламского сотрудничества по контртерроризму при ООН, постоянный представитель Саудовской Аравии Абдалла Аль-Муаллими, послы Афганистана, Египта, Узбекистана и Африканского союза.

Кроме того, в ходе мероприятия Инга Ронда Кинг от имени своей страны подписала Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма, инициированного Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, и таким образом Сент-Винсент и Гренадин присоединился к глобальной контртеррористической коалиции, насчитывающей сегодня уже более 80 государств мира.

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