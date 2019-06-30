Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Североказахстанцы пришли на помощь в Арысь

Североказахстанцы проявили единство и оказали благую помощь.

Фото : Пресс-Служба акима СКО30 июня 2019, 23:18

Аким СКО Кумар Аксакалов прибыл с рабочей поездкой в город Арысь Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Аким области проинспектировал ход ремонтных работ и встретился с местными жителями. Об этом Кумар Аксакалов написал на личной странице Facebook.

- У нашего народа есть добрая традиция "асар". Северо-Казахстанская область пришла на асар, чтобы помочь жителям Арыси в трудные минуты. Сейчас здесь идут восстановительные работы жилых домов. Проинспектировал ход ремонта. Работает штаб нашей области. Североказахстанцы проявили единство и оказали благую помощь. В Арысь пришла гуманитарная помощь из СКО с грузом более 100 тонн. Встретился с жителями города Арысь, они выразили благодарность за всестороннюю помощь, - написал Кумар Аксакалов.

Все новости по теме читайте здесь


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты