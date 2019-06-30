Североказахстанцы пришли на помощь в Арысь

Североказахстанцы проявили единство и оказали благую помощь.

Аким СКО Кумар Аксакалов прибыл с рабочей поездкой в город Арысь Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Аким области проинспектировал ход ремонтных работ и встретился с местными жителями. Об этом Кумар Аксакалов написал на личной странице Facebook.

- У нашего народа есть добрая традиция "асар". Северо-Казахстанская область пришла на асар, чтобы помочь жителям Арыси в трудные минуты. Сейчас здесь идут восстановительные работы жилых домов. Проинспектировал ход ремонта. Работает штаб нашей области. Североказахстанцы проявили единство и оказали благую помощь. В Арысь пришла гуманитарная помощь из СКО с грузом более 100 тонн. Встретился с жителями города Арысь, они выразили благодарность за всестороннюю помощь, - написал Кумар Аксакалов.

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