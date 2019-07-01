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Семь стран внесут в ПАСЕ резолюцию против возвращения России

На этой неделе ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме.

Фото : world-ai.news1 июля 2019, 01:53

Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции против возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее совета Европы, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio, передает РИА Новости.

Политик рассказал о встрече с представителями стран, приглашенных на празднование 450-летия подписания Люблинской унии. По его Корчевского, эти государства договорились совместно отреагировать на восстановление полноправного членства России в Парламентской ассамблее.

- Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию, - заявил Корчевский.

В 2014 году Россию лишили ряда полномочий в Парламентской ассамблее из-за Крыма. В свою очередь, российские парламентарии отказались участвовать в заседаниях организации. Кроме того, в 2017 году Москва заморозила взносы в бюджет Совета Европы. В Страсбурге признали, что такое решение привело к финансовым трудностям в организации.

На этой неделе ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме. После этого представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Польши покинули заседание Парламентской ассамблеи.

Российские власти назвали решение ПАСЕ позитивным. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, речь идет не о дипломатической победе, а о торжестве здравого смысла. При этом он напомнил, что Крым - неотъемлемая часть России.


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