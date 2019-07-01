Счастливый жених умер на следующий день после свадьбы

Его семья решила начать сбор средств на транспортировку тела в Новую Зеландию для похорон, так как это было последним желанием мужчины.

В австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, смертельно больной мужчина успел жениться за день до смерти, передает Lenta.ru.

22-летнему регбисту Навару Герберту диагностировали опухоль головного мозга около девяти месяцев назад. Его состояние стремительно ухудшалось, и врачи не давали утешительных прогнозов. Мужчина решил жениться на своей возлюбленной Майе Фалвассер, когда понял, что шансов на выживание у него нет.

Пара сыграла свадьбу в саду на побережье. По словам гостей, церемония была очень трогательной, и они никогда не забудут момент, когда друзья жениха вывезли его на инвалидной коляске, а невеста поклялась ему в любви. На свадьбе также присутствовал сын молодоженов, которому скоро должен исполниться год.

Навар Герберт скончался на следующий день после торжества. Его семья решила начать сбор средств на транспортировку тела в Новую Зеландию для похорон, так как это было последним желанием мужчины. За несколько недель им удалось собрать около 89 тысяч долларов (около 34 млн тенге). Поддержку близким усопшего выразили множество незнакомцев, а также спортивный клуб, в котором играл Навар.

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